“Dopo i fischi di ieri sera a Lagalla durante il Festino da parte dei palermitani, oggi registriamo un atto molto più duro e delicato perché giunge dal fronte politico di questa città. Un vero e proprio atto di accusa sui temi della città ed in particolare modo sul decentramento a firma degli otto presidenti di Circoscrizione. Si tratta, in soldoni, di un evidente strappo politico da parte di appartenenti – tranne uno – dell’area politica di Lagalla e questo, prima di ora, non era mai accaduto Soprattutto, in relazione al decentramento” .Lo dichiara Tiziana Calabrese, Consigliera I Circoscrizione del PD, che aggiunge :”Al netto di questa ormai evidente distanza tra la città, la politica di quartiere con il sindaco e la sua Giunta, il tema del decentramento merita una attenzione particolare, determinante, che il PD ed i loro consiglieri di Circoscrizione hanno sempre difeso, cercando margini di miglioramento. Palermo ha bisogno di certezze, di sicurezza, di pulizia, di coinvolgimento dei territori e dei suoi cittadini. Ha bisogno di futuro e di sicurezza e non basteranno i viaggi della speranza. Se non si sarà capaci di percorrere determinate strade, sarebbe più opportuno comprendere di fermarsi”.





