Novità per il Comune di Misiliscemi in merito all’esercizio del servizio di TAXI all’Aeroporto “Vincenzo Florio”. Con la nuova regolamentazione del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei Trasporti, e in seguito all’intesa raggiunta tra i Comuni di Trapani, Marsala e Misiliscemi, infatti, vengono suddivisi in parti uguali gli stalli tra gli stessi Comuni all’interno dell’area aeroportuale. La regolamentazione prevede che il numero delle vetture autorizzabili a effettuare il servizio taxi presso l’Aeroporto venga demandato ai rispettivi regolamenti dei Comuni e, per quanto riguarda le tariffe, che sia in vigore la tariffa unica per i servizi resi verso l’area urbana del Comune di Trapani, verso l’area urbana del Comune di Marsala e verso l’area urbana del Comune di Misiliscemi; tariffa a tassametro, invece, secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti comunali, per tutte le altre destinazioni. La ripartizione dell’utenza è indifferenziata.

”Siamo soddisfatti del Decreto a firma del Presidente della Regione Siciliana – dice il sindaco Salvatore Tallarita – con il quale viene regolamentato l’ingresso del nostro Comune in merito agli stalli destinati ai taxi all’interno dell’area aeroportuale del nostro territorio”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.