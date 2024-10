A Misilmeri sono iniziati i lavori di ristrutturazione lungo il corso principale, tra Piazza Cosmo Guastella e Piazza Antonio Di Pisa, come annunciato dal Comune a settembre. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i funzionari, ha lavorato a stretto contatto con i commercianti della zona per gestire l’impatto dei lavori.

Sono stati avviati due cantieri: uno per il rifacimento del corso principale e l’altro per la conduttura idrica. Il Comune informa che, a causa della scarificazione superficiale, il transito è stato chiuso per metà della strada. Inoltre, per la conduttura idrica, si stanno effettuando scavi obbligatori per le verifiche di rischio bellico, che richiedono scavi più profondi.

Il Sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo ha dichiarato: “La mia Amministrazione è consapevole dei sacrifici richiesti a cittadini e commercianti e si impegnerà affinché i lavori siano completati nel minor tempo possibile, cercando di venire incontro alle necessità dei negozianti. Rizzolo ha sottolineato che questi lavori daranno a Misilmeri un aspetto più qualificato, sia esteticamente che funzionalmente”.

“Rivendichiamo con forza – conclude il primo cittadino Rizzolo – il lavoro svolto dalla mia amministrazione, che ha portato milioni di euro nel territorio per rinnovare la città, chiediamo la collaborazione di cittadini e commercianti per minimizzare i disagi della nostra comunità”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.