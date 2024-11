La Cisl Fp Palermo Trapani ha sottoscritto con l’amministrazione comunale di Palermo la pre intesa dell’accordo Economico per l’utilizzo delle risorse decentrate per il 2024. Lo rendono noto il coordinatore territoriale della Federazione, Luigi D’Agostino, il segretario aziendale Funzioni Locali del Comune di Palermo, Roberto Benigno e le Rsu. “Ci sono molti risultati positivi per i lavoratori, ma ci sono questioni irrisolte che non possiamo e non vogliamo ignorare, per far prevalere le ragioni di equità e valorizzazione delle professionalità in diversi settori” dichiarano D’Agostino, Benigno e le Rsu che illustrano i tratti più salienti dell’intesa. “L’aspetto più importante di questo accordo – sottolineano – è certamente il finanziamento delle ex progressioni orizzontali, oggi differenziali stipendiali, cui sono stati destinati Euro 965.350,00. La misura è relativa a 1139 lavoratori, così distribuiti: 117 Operatori, 521 Operatori Esperti, 317 istruttori, 184 Funzionari”.

La Cisl Fp menziona fra i punti importanti dell’accordo, la previsione di un incremento dei compensi per chi ricopre ruoli di particolare responsabilità, come i responsabili delle unità scolastiche circoscrizionali, gli ufficiali di stato civile, le funzioni legate alla protezione civile e gli operatori dei servizi Urp e messi notificatori. “Un’altra novità significativa – aggiungono D’Agostino, Benigno e le Rsu – riguarda l’introduzione di una nuova indennità per gli Istruttori Responsabili Tecnici del Gruppo di Reperibilità per interventi di protezione civile ed edilizia pericolante. Questo passo è fondamentale per valorizzare chi, in situazioni di emergenza, si fa carico di interventi complessi per garantire la sicurezza pubblica e rispondere prontamente alle necessità del territorio”.

Importante per la Cisl è il rafforzamento dei progetti di performance individuale che coinvolgono diverse categorie di lavoratori. In particolare, saranno premiati i dipendenti che operano in ambiti strategici per la comunità, come impianti sportivi, strutture culturali, centri di informazione turistica e impianti cimiteriali. “Questi progetti – commenta la Cisl Fp – non solo riconoscono l’impegno e la disponibilità per prestazioni aggiuntive, ma premiano anche i risultati raggiunti in ambiti che hanno un impatto diretto sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

La Cisl rimarca “la conquista relativa al personale part time, per la quale abbiamo sempre combattuto con determinazione: dal 01/01/2024, scompare il proporzionamento della performance per chi lavora meno di 36 ore settimanali, il compenso della performance sarà erogato per intero anche per il personale part-time”.

La Cisl evidenzia di essere stati i soli a richiedere l’ampliamento dei soggetti che beneficiano dell’indennità di servizio esterno per la Polizia Municipale e l’estensione dell’indennità per condizioni di lavoro agli Operatori dei servizi generali addetti agli impianti sportivi”.

Rispetto alla decurtazione delle risorse, la Cisl Fp ha chiesto con fermezza che le somme tornino nella disponibilità dei lavoratori. “A oggi – dichiarano – l’amministrazione ha a disposizione oltre due milioni di euro non programmati, fondi che dovevano essere destinati ai lavoratori. Queste risorse vanno recuperate e utilizzate per la trasformazione dei contratti da part – time a full time”.





