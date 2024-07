Palermo 3 luglio 2024 – Si è tenuta oggi una segreteria unitaria di Cgil, Cisl e Uil, per una valutazione della situazione politico sindacale nel territorio palermitano.



I segretari di Cgil, Cisl e Uil sono entrati anche nel merito dei rapporti col Comune di Palermo, per rappresentare il disagio di un mancato confronto che a distanza di due anni dall’insediamento dell’amministrazione Lagalla tarda a svilupparsi sui temi della città, a partire da bilancio, partecipate e investimenti del Pnrr, con le tante diramazioni che riguardano la salute, la sicurezza, gli appalti, la legalità.



Per questi motivi, è stata indetta una conferenza stampa per mercoledì 10 luglio alle ore 15, davanti a Palazzo delle Aquile, nel corso della quale saranno illustrate le richieste dei sindacati e le iniziative da intraprendere.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.