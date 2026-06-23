«I dipendenti comunali rappresentano l’ossatura della macchina amministrativa e senza il loro lavoro nessun progetto, nessuna visione e nessuna idea per il territorio può essere concretamente realizzata. Per questo abbiamo voluto impegnarci fin dall’inizio affinché arrivasse una risposta concreta a realtà che da anni vivevano una situazione di forte difficoltà».

Lo dichiara il deputato regionale del gruppo MPA-Grande Sicilia, Giuseppe Lombardo, intervenendo a Scordia e Palagonia, insieme all’assessore regionale Elisa Ingala, sul percorso che ha portato all’attuazione delle misure previste dalla Legge di Stabilità regionale 2026 a sostegno dei Comuni siciliani (compreso quello di Ispica) e del personale degli enti locali.





«Abbiamo seguito passo dopo passo una vicenda che conoscevamo bene, confrontandoci con i sindaci e con le amministrazioni interessate. Non si tratta di rivendicare meriti, ma di spiegare come nasce il lavoro parlamentare che spesso rimane invisibile: dietro una norma, un decreto o uno stanziamento ci sono mesi di interlocuzioni, approfondimenti e impegno istituzionale».

Lombardo ricorda come una delle priorità della manovra finanziaria sia stata quella di dare sostegno agli enti locali che da anni affrontano problemi legati alla carenza di risorse e personale.

«Con l’arrivo dell’assessore regionale alle Autonomie Locali Elisa Ingala si è riusciti a sbloccare rapidamente l’iter attuativo delle norme approvate dall’Assemblea Regionale Siciliana. Un passaggio fondamentale che ha consentito di rendere disponibili risorse attese da tempo e di offrire maggiore serenità ai lavoratori e ai Comuni coinvolti».





Il parlamentare autonomista puntualizza: «Siamo consapevoli che si tratta di un primo passo. Per questo il nostro impegno non si ferma qui. Stiamo già lavorando affinché queste risorse non abbiano carattere temporaneo ma possano essere confermate e consolidate anche negli anni successivi. L’obiettivo è garantire continuità ai lavoratori e assicurare ai Comuni la possibilità di programmare servizi e attività con maggiore stabilità».

«Oggi non celebriamo soltanto un risultato raggiunto. Ribadiamo soprattutto un impegno per il futuro. Continueremo a lavorare, insieme al Governo regionale e all’assessore Ingala, per sostenere gli enti locali e le comunità che rappresentiamo, con la convinzione che rafforzare i Comuni significhi rafforzare l’intera Sicilia», conclude Lombardo.





In visita a Scordia e Palagonia insieme all’on. Lombardo anche l’assessore alle autonomie locali, Elisa Ingala: «Fin dal mio insediamento all’Assessorato delle Autonomie Locali ho ritenuto prioritario dare piena attuazione alle norme approvate dall’Assemblea Regionale Siciliana, affinché le risorse stanziate potessero raggiungere rapidamente i territori e i lavoratori interessati”, dichiara l’assessore regionale Elisa Ingala.

«I Comuni rappresentano il primo presidio istituzionale al servizio dei cittadini e garantiscono quotidianamente servizi essenziali. Rafforzare il personale degli enti locali significa rafforzare la capacità delle amministrazioni di rispondere ai bisogni delle comunità».





«Nel corso di questi mesi ho potuto constatare direttamente le difficoltà che molti enti locali siciliani affrontano a causa della carenza di organico e delle limitate disponibilità finanziarie. L’incremento delle ore lavorative per il personale rappresenta una risposta concreta a situazioni che da troppo tempo attendevano attenzione. Si tratta di un risultato importante sia per i lavoratori sia per le amministrazioni comunali, che potranno contare su una maggiore capacità operativa nell’erogazione dei servizi».

«Questo intervento costituisce un primo passo significativo, ma il nostro impegno è quello di lavorare insieme al Parlamento regionale affinché queste misure possano avere continuità e stabilità nel tempo. Il confronto costante con i territori e con i rappresentanti istituzionali è fondamentale per individuare soluzioni efficaci e sostenere concretamente lo sviluppo delle comunità locali”, conclude l’assessore Ingala».

Presenti a Scordia il sindaco Franco Barchitta, il presidente del consiglio comunale Rocco Sciacca, gli assessori Minissale, Gulizia, Tringali e i consiglieri Minerva e Russo.

A Palagonia il sindaco Salvo Astuti e i consiglieri Fazzino, Blandini e Nolfo.

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