In attesa del rinnovo del Contratto della Regione Siciliana del Comparto 2019/2021, che si sta rinnovando con due anni di ritardo rispetto a tutte gli altri Contratti Nazionali e Regionali di tutte le Amministrazioni Pubbliche d’Italia, si inoltra questo Comunicato di Base dei Dipendenti del Comparto A e B della Soprintendenza di Palermo che narrano la loro controversa carriera sperando in una riclassificazione che già è stata attuata ed in corso di attuazione nei Ministeri, nelle altre Regioni d’Italia e negli Enti Comunali. Disponnibile a farvi contattare questi dipendeti se necessitano chiarimenti o interviste.

Luogo: Palermo – Soprintendenza dei Beni Culturali della Regione Siciliana

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.