Al via la XXIII edizione del Castroreale Jazz Festival organizzata dalla Pro Loco Artemisia che si svolgerà dal 27 Luglio al 5 Agosto 2023 nell’incantevole e suggestiva cornice di Piazza Pertini.

La formula sarà quella dello scorso anno: 2 concerti a sera il primo alle 21:00 e il secondo alle 22:30.

Si inizierà il 27 Luglio con Luca Aletta Trio e Rosalba Bentivoglio Quartet, il 28 sarà la volta di Raffaele Genovese Trio e Mariasole De Pasqali Quartet.

Sabato 29 Luglio si proseguirà con Roberto Ottaviano Eternal Love Quintet ed a seguire Alessandro Presti Quintet. Domenica 30 Luglio full immersion nei suoni del jazz con due concerti a partire dalle ore 12:00 nell’Auditorium del SS. Salvatore con Roberto Ottaviano Solo e Marco Colonna Solo. Alla sera ritorneranno i concerti in Piazza Pertini con Carmelo Venuto Quartet e Ruslan Sirota e Daniela Spalletta Quartet.

In concomitanza con la rassegna Jazz nei giorni 28, 29 e 30 Luglio si svolgerà a partire dalle ore 20:00 in Piazza delle Aquile e in altri spazi del borgo “Wine and Jazz” un vero e proprio progetto culturale a tutto tondo che coniuga vino, musica e cultura. Due passioni che per essere pienamente godute richiedono la stessa capacità di concentrazione e di ascolto.

Una breve pausa e il Festival tornerà il 2 Agosto con un solo concerto di Alessio Menconi “WES 100” ORGAN TRIO mentre il 3 Agosto sarà la volta di Francesca Tandoi ed Eleonora Strino e a seguire Simona Bencini Band.

Il 4 Agosto la rassegna ospiterà uno dei più importanti trombettisti della scena jazzistica internazionale: Fred Wesley & THE NEW JBs.

Il Castroreale Jazz Festival si concluderà il 5 Agosto con il concerto di Straight Jazz Quartet e dei Sistanagila, band formata da artisti iraniani e israeliani che con la propria musica lancerà dal palco del Festival un messaggio di pace e fratellanza.

I biglietti e gli abbonamenti potranno essere acquistati online al link https://castrorealejazz.organizzatori.18tickets.it/, recandosi nei vari punti vendita distribuiti su tutto il territorio siciliano (visitare la pagina Facebook Castroreale Jazz Festival) o telefonando alla Pro Loco Artemisia al numero 090974673.

CONTATTI UFFICIO STAMPA:

Ylenia Milici

Tel. 3473174498

Email: castrorealejazz@gmail.com

yleniamilici@gmail.com

