COMUNICATO STAMPA

La Commissione legalità dell’Istituto Italiano Fernando Santi, riunita in modalità mista il 12 dicembre 2023,

– PRESO ATTO della scelta del governo di escludere, per la prima volta, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) dalla delegazione italiana che parteciperà alla conferenza Onu sulla corruzione;

– CONSIDERATO CHE tale scelta riguardante un tema così rilevante viene a privare l’Italia delle importanti competenze dell’Anac, che negli anni ha svolto un ruolo fondamentale per far crescere nel Paese la cultura della legalità e della trasparenza, contrastando i fenomeni corruttivi, purtroppo assai presenti nel nostro tessuto istituzionale e sociale, come dimostra la vicenda di ieri che ha coinvolto l’Asp di Trapani;

– ESPRIME NETTA CONTRARIETÀ rispetto a questa scelta del governo;

– MANIFESTA sostegno alle prerogative delle autorità indipendenti, che sono fondamentali per la qualità della nostra democrazia;

– ASSUME L’IMPEGNO a mobilitarsi per contrastare i fenomeni corruttivi e gli atteggiamenti sempre più presenti di scarso rispetto delle Istituzioni democratiche del Paese.

Antonio Ingroia, Dino Paternostro, Biagio Giardina.

