Un venerdì di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica italiana, grazie al suo carismatico leader.

Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro lo show dei Negramaro Tribute Band, venerdì 17 novembre al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria.

Alle 22 Salirà ul palco la Negramat tribute. Il progetto nasce nel giugno 2008 grazie alla somiglianza fisica e vocale del cantante Fulvio Notari con Giuliano Sangiorgi. Si aggregano in seguito altri membri tra i quali Federico Sagona (tastierista dei Litfiba e Piero Pelù), Marco Falaschi (autore e chitarrista per Anna Oxa, Gianni Morandi), il bassista Mauro Lallo e il batterista Yuri Baldassarre. Nel 2014 subentra alla chitarra Lorenzo Oliva. La continua ricerca nei suoni e le energiche esibizioni live, candidano la Negramaro Tribute band ad essere latribute ufficiale del gruppo salentino. Il concerto, che riproporrà i più noti brani della band salentina. In scaletta: “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno.

Seguirà il dj set con Peppe Gulotta.

Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.

Luogo: Dorian, via Rosario Gerbasi, 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 17/11/2023

Data Fine: 17/11/2023

Ora: 20:00

Artista: Negramaro Tribute

Prezzo: 25.00

