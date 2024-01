In risposta alle gravi condizioni denunciate al CPR di Milo, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha tempestivamente presentato un’interrogazione parlamentare per ottenere informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone detenute nel CPR e per capire cosa il governo intenda fare per garantire il rispetto dei diritti umani.

Come Sinistra Italiana – Provincia di Trapani chiediamo alle autorità locali di fornire dettagli sulla situazione delle 140 persone presenti all’interno della struttura a due giorni dall’accaduto.

In particolare, desideriamo comprendere le modalità con cui è stata assicurata loro una sistemazione adeguata, rispettosa dei diritti e delle necessità individuali.

La dignità umana deve essere al centro di ogni azione e decisione. Le persone coinvolte meritano risposte concrete e soluzioni adeguate. Chiediamo alle istituzioni di agire con tempestività per porre fine a questa emergenza umanitaria e per garantire il rispetto delle norme e dei principi fondamentali che regolano la detenzione delle persone.

Sinistra Italiana Trapani

