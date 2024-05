Per il secondo anno consecutivo, la LNI di Riposto, ha aderito aderire al progetto “Vela & Salute”, una navigazione a vela davvero straordinaria, all’insegna dell’impegno sociale, dell’inclusività, della solidarietà e della legalità.

L’iniziativa, organizzata dalle sezioni della Sicilia orientale della Lega Navale Italiana in collaborazione con ARNAS Garibaldi di Catania, ha visto la partecipazione del suo organizzatore, il delegato regionale di LNI, l’ ammiraglio Agatino Catania, accanto al presidente di LNI sezione di Riposto, Giuseppe Ballistreri e dei soci della locale sezione di LNI. In rappresentanza del Comune marinaro erano presenti l’assessore al Mare Carmelo D’ Urso e l’assessore alla P.i Chiara Longo. Presenti il comandante della locale Capitaneria di Porto, il t.v Diletta Volpe, il commissario capo della Polizia di Stato Grace Pennisi ed il maresciallo ordinario Mara De Waure.

Tante le attività in cui si sono cimentati i ragazzi per celebrare la cultura del mare inclusivo e accogliente, senza barriere fisiche e sociali: conferenze, laboratori di cultura marinaresca, navigazione e nozioni di manovre di primo soccorso, con personale specializzato, all’ interno di uno stand a cura del S.U.E.S 118 C.O. CT-RG-SR.

Ad imbarcarsi sulle barche sociali di LNI, tanti ragazzi speciali come quelli dell’Aias di Acireale e di Randazzo, ed i ragazzi dell’associazione “Sorridendo insieme”.

Massiccia la partecipazione degli studenti dell’I.i.s “Leonardo” di Giarre, che hanno vissuto l’esperienza della navigazione a vela, accompagnati dai loro docenti, concludendo, in mare, le attività di formazione intraprese con LNI, grazie ad una sinergia avviata tra il liceo giarrese e la locale sezione di LNI.

Tra le barche messe a disposizione degli ospiti, anche “Whisper” la piccola barca a vela sulla quale la scienziata velista Paola Verrucchi, divulga il sapere scientifico e la meccanica quantistica. Molto interessante la conferenza sugli effetti collaterali devastanti dell’uso di droghe in giovane età, grazie alle relazioni a cura del cavaliere Daniele Sofia, a capo dell’associazione “Vittime unite” e del già presidente della locale sezione di LNI e medico, dottore Giuseppe Pulvirenti.

“Abbiamo accolto per il secondo anno consecutivo- ha detto Ballistreri – questa manifestazione che coniuga vela e salute, un’attività inclusiva che vede interagire studenti e ragazzi speciali, per fare vivere loro l’esperienza di un mare senza barriere. Grande attenzione l’abbiamo rivolta ai giovani con un seminario sull’ utilizzo e sugli effetti collaterali devastanti che crea l’uso di sostanze stupefacenti, inoltre all’ interno di uno stand del 118 hanno imparato le prime manovre di primo soccorso ed hanno concluso la giornata con una veleggiata a bordo delle nostre imbarcazioni”.

“L’ attività di Vela & Salute – ha detto il delegato regionale di LNI, Agatino Catania- è rivolta, come sempre, ai soggetti fragili, agli studenti, per fare conoscere loro la cultura marinaresca e trasmettere alcuni messaggi, che stanno a cuore a LNI, cioè:un mare senza barriere sociali, fisiche o economiche, la prevenzione sanitaria ed il contrasto alla violenza sui minori”.

“L’ amministrazione comunale – ha detto l’assessore D’Urso, portando i saluti del sindaco Vasta- non poteva mancare a quest’ importante appuntamento. La LNI opera sul nostro territorio, in lungo ed in largo, con tante iniziative sociali davvero meritevoli di attenzione come le veleggiate di sensibilizzazione contro la violenza di genere, contro la violenza sui minori, contro il bullismo ed oggi con questa giornata di vela inclusiva”.

Un particolare ringraziamento per la collaborazione va agli studenti dell’ Itn “ L.Rizzo” e ai tanti armatori soci di LNI che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni, a tutti gli esperti velisti ed istruttori LNI.

Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , VIA ARCHIMEDE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.