Il 23 maggio, a partire dalle ore 18:00, da Vetrosì – in via Bara all’Olivella 83 a Palermo – si terrà “U Triunfu della Gentilezza. Un racconto tra vetro, parole e identità”, un incontro che unisce territorio, cultura e visione contemporanea della comunicazione.

Protagonista dell’evento sarà Giorgia Deiuri, esperta in valorizzazione territoriale con oltre dieci anni di esperienza nella costruzione e promozione di prodotti turistici, maturata in contesti nazionali e internazionali. Il suo approccio si fonda su quello che definisce marketing gentile: una modalità di racconto che mette al centro le persone, le relazioni e l’identità dei luoghi, superando logiche puramente promozionali.





Durante l’incontro, Giorgia Deiuri presenterà il suo libro, un lavoro che nasce dall’esperienza sul campo e propone una riflessione concreta su come comunicare territori e progetti in modo autentico, consapevole e rispettoso.

La scelta di Vetrosì non è casuale. Lo spazio, curato da Rosi Di Gaetano, rappresenta una realtà profondamente identitaria e coerente con i valori dell’incontro: un luogo gentile, in cui il vetro diventa materia narrativa e culturale. Un contesto che interpreta perfettamente il senso dell’evento, dove artigianato, estetica e radici si incontrano.

“U Triunfu della Gentilezza” si configura così come un momento di condivisione e confronto, pensato per chi lavora con i territori, per chi li racconta e per chi crede che la comunicazione possa essere uno strumento di costruzione, non solo di visibilità.

Per informazioni: infoartvetrosi@gmail.com

Luogo: Vetrosì, via Bara all’Olivella , 83 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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