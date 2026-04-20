In occasione del “12° Corso di Formazione all’impegno sociale e politico”, organizzato dall’Ufficio Pastorale Sociale e lavoro della Diocesi di Caltagirone, nei locali dell’aula magna dell’Istituto IPSIA “C. A. Dalla Chiesa”, dedicato al tema della comunicazione tra passato, presente e futuro, i Bellamorèa hanno offerto un contributo centrato sul valore della musica come strumento di espressione autentica. Sono intervenuti S.E. Monsignor Calogero Peri Vescovo di Caltagirone e ha introdotto Don Tino Zappulla della Pastorale Sociale e Lavoro.



L’intervento degli artisti ha proposto un percorso che ha messo in relazione esperienza artistica e lettura critica della comunicazione contemporanea.

I Bellamorèa, duo composto dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, portano avanti un percorso artistico che intreccia musica e impegno sociale. Cantautori attenti alle dinamiche del presente, uniscono sensibilità artistica e riflessione educativa: Emanuele, musicista e compositore, firma testi e musiche, mentre Francesco, laureato in Scienze Umane e giornalista, arricchisce il progetto con uno sguardo attento alla comunicazione e ai processi formativi.





Attraverso un’alternanza di racconto e momenti musicali dal vivo, il duo ha mostrato come una canzone possa nascere da un’urgenza espressiva e trasformarsi in un veicolo di significato. I brani presentati hanno toccato temi di grande attualità, come la legalità e l’inclusione scolastica, suscitando partecipazione emotiva e stimolando una riflessione condivisa. Nel corso dell’incontro è emersa una particolare attenzione ai cambiamenti dei linguaggi comunicativi nell’era digitale, mettendo in evidenza la distanza tra una comunicazione rapida e superficiale e una più consapevole, capace di generare ascolto, responsabilità e relazione. L’intervento si è configurato come uno spazio di confronto aperto, in cui la musica è diventata non solo espressione artistica, ma anche strumento educativo e sociale, capace di raccontare esperienze e dare forma a emozioni e valori spesso difficili da esprimere.





«La musica è un linguaggio universale – hanno dichiarato i Bellamorèa – e in questa occasione abbiamo cercato di condividere non soltanto brani, ma anche pensieri e vissuti. Crediamo che comunicare oggi significhi saper dare voce a ciò che è davvero importante, soprattutto per i più giovani.»

Luogo: Scuola e Diocesi di Caltagirone, CALTAGIRONE, CATANIA, SICILIA

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