Nella Sala delle Verifiche di Palazzo Chiaramonte – Steri a Palermo, in piazza Marina 61, si è inaugurata lo scorso 20 giugno una mostra di “Archipittura“, che raccoglie realizzazioni progettuali e architettoniche di Fabrizio Vella e opere pittoriche, acquerelli e tecniche miste della pittrice Gabriella Lupinacci dal tema “L’Arte Mediterranea”. La mostra sarà fruibile fino al 30 giugno e, all’interno della stessa, giovedì 29 giugno, alle ore 16, avrà luogo un evento nell’evento con artisti in Galleria, ideato e organizzato dalla pittrice Gabriella Lupinacci; direttore artistico Myriam De Luca, che presenterà anche la manifestazione.

L’iniziativa ha in programma reading e letture, performance, musica e danza, un perfetto connubio che, all’arte pittorica e architettonica oggetto della mostra in corso, unirà le altre “arti” attraverso il Mediterraneo, filo conduttore e protagonista in tutte le opere all’interno della kermesse.

I poeti che parteciperanno sono: Angelo Abbate, Adriana Bellanca, Antonio Causi, Rosa Maria Chiarello, Palma Civello, Francesco Federico, Silvio Giudice Crisafi, Francesca Luzzio, Gabriella Maggio, Giovanni Matta, Maria Elena Mignosi, Maria Rita Mutolo, Giuseppe Pappalardo, Alfredo Sant’Angelo, Antonino Schiera, Giovanni Teresi. Letture di: Maria Teresa De Sanctis e Silvia Di Blasi.

Performances: Falling 2.0 – Cadere Giù, coreografia di Manuela Vesco accompagnata dal brano musicale dei musicisti Fabio Marsana e Antonietta Sutera. Chiuderà l’evento l’esibizione di Silvia Celano che eseguirà Tanoura – Danza del Mediterraneo.

Ospiti d’onore: Michelangelo Verso, tenore, e Giovanni Matta, poeta.

Ingresso evento gratuito.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, fino al 30 giugno nei seguenti orari: martedì – giovedì dalle 10,00 alle 17,00 / lunedì – mercoledì – venerdì dalle 10,00 alle 19,00 / sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00. Ingresso libero.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.