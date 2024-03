“La riforma promossa dall’ On. Abbate sugli enti locali mira ad allineare la nostra Regione a quanto già disposto nel resto d’Italia dalla legge Delrio, nonché dalla legge regionale in materia di Giunta Regionale, ovvero dispone in maniera chiara ed inequivocabile: nelle giunte comunali la rappresentanza di genere deve essere di almeno 1/4 !

Ringraziamo il nostro partito perché davvero si occupa di valorizzare il contributo che noi donne possiamo dare alla politica, e lo fa con concretezza e determinazione.

Auspichiamo che l’intera Assemblea Regionale accolga con favore questa norma e la approvi all’unanimità. È con il voto favorevole a questa norma che si dà senso a valore all’ 8 Marzo, non con le mimose!

Nel testo della riforma si introduce anche la figura del Consigliere supplente, una figura di grande ausilio per consentire il buon funzionamento di lavori consiliari”





Così le coordinatrici provinciali femminili della Dc di Agrigento , Zicari, Destro, Noto, Vinciguerra.

Luogo: Agrigento

