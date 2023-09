Catania- Continua con successo il progetto socio-culturale “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini”, promosso dal Comune di Catania, per valorizzare attraverso il “gioco” del teatro le periferie con la partecipazione attiva allo spettacolo di tutti coloro che aderiranno ai diversi workshop.

La Compagnia Buio in Sala diretta e fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, da sempre sensibile alle tematiche sociali, partecipa e vince anche quest’anno il bando di concorso con diversi spettacoli che puntano a promuovere

il lavoro di squadra, il rispetto per l’ambiente, la collaborazione ma anche sensibilizzare i giovani sugli effetti devastanti del bullismo e l’importanza di conoscere se stessi e di seguire i propri sogni.

“Abbiamo scelto di aderire all’iniziativa con una serie di spettacoli dal titolo “fiabe di periferia” che si svolgeranno nei quartieri di Librino e Picanello- dichiarano Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia nomi noti nella prosa e nelle fiabe musicali per aver interpretato e diretto pièce applaudite da pubblico e critica in giro per l’Italia- messi in scena a conclusione di una serie di laboratori tenuti presso l’Associazione Primavera, da sempre in prima linea, impegnata con i minori anche quelli più impegnativi e a rischio devianza”.

Si comincia il 15,16 e 17 Settembre, con tre appuntamenti dedicati alle famiglie: “Cappuccetto Rosso, indagini nel bosco”, “Alice nel paese di Alice” e “Il Bardo e il Cavaliere”.

“Grazie a questa importante sinergia-continuano i direttori artistici della Compagnia Giustolisi e Bisicchia coadiuvati da

Silvana D’Anca e Giovanna Sesto rispettivamente responsabili dell’amministrazione e dell’organizzazione dell’associazione- i ragazzi e le ragazze che prenderanno parte ai laboratori teatrali, parteciperanno attivamente alla messa in scena degli spettacoli grazie agli strumenti acquisiti durante i seminari che gli permetteranno di recitare con disinvoltura sul palcoscenico”.

In scena Laura Accomando, Diletta Borrello, Anastasia Cino, Luca Gulino, Andrea Luvarà, Leonardo Monaco, Daniele Virzì e infine Lara Torrisi, Antonio Costantino che oltre ad essere in scena saranno anche gli animatori dei laboratori.

“La seconda parte del progetto-concludono Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia- si svolgerà a novembre, con la realizzazione di altre tre fiabe nel quartiere di Picanello, grazie alla sinergia con l’Istituto Malerba e l’Anfass , l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, dove verranno organizzati una nuova serie di laboratori”.

