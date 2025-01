Siracusa, 22.01.2025 – “Da un grande dolore può scaturire qualcosa di buono”, è il motto che anima sin dalla sua fondazione l’associazione Astrea, nata a Siracusa in memoria di Stefano Biondo, giovane disabile psichico morto in seguito ad un episodio di malasanità. Un lungo e penoso caso giudiziario che, come si ricorderà, risulta ancora arenato a causa dell’ennesimo rinvio disposto dai giudici della Corte d’Appello di Catania lo scorso 19 settembre, in occasione dell’udienza nel processo che vede alla sbarra l’infermiere Giuseppe Alicata, ritenuto l’unico responsabile per la morte del giovane siracusano.



Sabato 25 gennaio ricorre il quattordicesimo anniversario della scomparsa di Stefano e per ricordarlo ed onorarlo degnamente, l’associazione Astrea promuove l’iniziativa “Con Stefano per Noemi – aperitivo solidale”, un momento conviviale e al tempo stesso d’impegno sociale per dare forza alla raccolta fondi avviata nei mesi scorsi a supporto della piccola Noemi, la bimba siracusana di 5 anni che necessita di un importante intervento chirurgico da effettuare a S. Louis negli Stati Uniti.



Noemi non può camminare, ha una tetraparesi spastica, non usa bene la mano destra e tra le altre cose soffre di una rigidità alle gambe dovuta ad una paralisi cerebrale infantile. Per ovviare a quest’ultimo problema, la bimba dovrà essere sottoposta ad un intervento di “Rizotomia dorsale selettiva”, in grado di eliminare la spasticità alle gambe, donandole la possibilità in futuro di potersi muovere in autonomia e quindi migliorandone notevolmente la qualità della vita.



“Purtroppo sinora, – spiega Rossana La Monica, presidente di Astrea – è stato raccolto appena un quarto dei circa 110 mila euro che occorrono per sostenere le spese dell’intervento che dovrà affrontare Noemi negli Stati Uniti. Per questo motivo, – continua – di comune accordo con il Direttivo dell’associazione, abbiamo deciso di dedicare l’anniversario della scomparsa del nostro amato Stefano alla promozione di una gara di solidarietà per aiutare Noemi e i suoi genitori. La solidarietà fa bene al cuore e può essere davvero contagiosa, noi di Astrea lo sappiamo bene – conclude Rossana La Monica – e contiamo proprio su questo, sul grande cuore di tutte e tutti per realizzare un sogno, aiutare una bimba ad avere un futuro migliore!”

“Con Stefano per Noemi – aperitivo solidale” è organizzato in collaborazione con l’Urban Blues di viale Teocrito, 106 a Siracusa, che devolverà l’intero incasso dell’iniziativa alla famiglia della piccola Noemi.

L’appuntamento si terrà sabato 25 Gennaio a partire dalle ore 18:30.



Chi vorrà contribuire potrà farlo anche in qualsiasi momento:

– donando al seguente link: https://gofund.me/0bd43236

– oppure effettuando un bonifico all’iban : IT35G0329601601000067117393 intestandolo ad Agata Ingala, con la causale: “Donazione operazione per Noemi”.









Luogo: Urban Blues, Viale Teocrito, 106 Siracusa

