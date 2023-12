Un calendario ricco di eventi per il Natale a Ciminna che coinvolge tutte le generazioni dai bambini, ai giovani e ai meno giovani. Tanti gli eventi in programma: domenica 17 e sabato 23 dicembre vi saranno una serie di degustazioni di ricette dell’antica tradizione culinaria ciminnese e l’esibizione di artisti di strada e gruppi folkloristici. Inoltre, per i più piccoli, all’interno del Villaggio di Natale, verrà installata la Casa di Babbo Natale con momenti di animazione per i bambini.

Tra gli eventi più importanti del cartellone natalizio del Comune di Ciminna ci saranno tre concerti: il primo è il “Cinema Serenade Magico Natale”, eseguito dall’Ensemble Bellini di Catania, che si terrà presso la Chiesa di San Francesco venerdì 22 alle ore 21; il secondo è il Concerto di Natale “Messa di Schubert”, eseguito dalla Palermo Classica, che si terrà sabato 23 alle ore 20:30 presso la Chiesa di San Domenico e il terzo è il Concerto di Capodanno, eseguito dall’Acam Giuseppe Verdi di Ciminna, che si terrà l’1 gennaio alle ore 19 sempre presso la Chiesa di San Domenico.

Tante come detto le attività pensate per i più piccoli attraverso il “Natale dei Bambini” con gonfiabili, giochi, baby dance, tombolino, spettacolo di marionette, teatro di strada per ragazzi, proiezioni cinematografiche, degustazioni e infine, in occasione della Festa dell’albero, un laboratorio sull’ambiente finanziato dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente. . Ma gli eventi non finiscono qui, infatti, durante le festività sono previsti anche fuochi pirotecnici, discoteca e tombolata.

“Il Natale –dichiara il sindaco di Ciminna Vito Filippo Barone – è una festività a cui la nostra amministrazione tiene tantissimo e per questo anche quest’anno abbiamo voluto addobbare Ciminna a festa affinchè i nostri concittadini e i visitatori che verranno durante le festività possano respirare a pieno la magia del Natale. Abbiamo voluto realizzare un calendario di attività molto variegato e rivolto davvero a tutti con un occhio di riguardo ai più piccoli grazie alle attività previste dal Natale dei Bambini.”

“Ciminna quest’anno– prosegue l’assessore al turismo, sport e spettacolo Francesca Leone – durante il periodo natalizio avrà un calendario ricco di eventi al fine di attrarre tanti turisti e far conoscere il nostro piccolo borgo durante questo periodo che con addobbi natalizi e presepi dislocati in più punti all’aperto, diventa più magico. Molte attività sono dedicate ai bambini, i veri protagonisti del Natale ma abbiamo puntato anche ad eventi di alto profilo come i concerti eseguiti dall’Ensemble Bellini e dalla Palermo Classica con ingresso gratuito. Un sentito ringraziamento, infine, all’assessorato regionale allo Sport, turismo e spettacolo, alla Città Metropolitana di Palermo e dall’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente per aver permesso la realizzazione di questo ricco programma di eventi.”

