Dal 8 al 16 giugno 2024, presso l’autoparco comunale di Trapani, organizzata da Mediexpo, prenderà il via la 30esima edizione della Fiera Campionaria Ar.Co.in di Trapani. Non solo esposizioni e presentazioni di varietà di categorie merceologiche ma anche un ricco programma con eventi di intrattenimento ogni sera.

Sabato 8 giugno alle ore 21 Arcoin Summer voice.

Domenica 9 giugno alle ore 21 rcoin Summer voice.

Lunedì 10 giugno alle ore 21 il cabaret di Tony Carbone

e a seguire alle 22 il concerto live di Alba show

Martedì 11 giugno alle 21 Spettacolo di illusionismo con Christian Carapezza e a seguire alle 22 Alma Dance Studio a cura di Gaspare Romano

Mercoledì 12 giugno alle 21 Concerto live dei Supermarket band

Giovedì 13 giugno alle 21 Concerto live de I Quantico

Venerdì 14 giugno alle 21 I Quaranta che ballano ’90

Sabato 15 giugno alle 21 Esibizione di danza a cura di Magic Dance e a seguire alle 22 Esibizione di danza cura di Asd Latin Dream

Domenica 16 giugno la Finale di Arcoin Summer Voice

“Si torna in gran stile – dice Massimiliano Mazzara di Mediexpo –. Tante aziende potranno promuovere e vendere i propri prodotti al grande pubblico e sviluppare una rete di clienti. La Fiera è il luogo ideale in cui gli artigiani locali ed esteri possono presentare i propri prodotti, raccontare la loro storia e il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità del proprio territorio. Per tornare a sorridere e vivere di leggerezza, abbiamo pensato ad eventi i intrattenimento divertenti. Ecco perché ogni sera vi saranno artisti con spettacoli diversi”.

La Fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24. L’ingresso è gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20.

Dopo le ore 20 e sabato e domenica il costo biglietto sarà di € 2,50

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni, ridotto dai 6 agli 11 a € 1,00

Luogo: AUTOPARCO Comunale, via Libica, 41, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Data Inizio: 08/06/2024

Data Fine: 16/06/2024

Ora: 17:00

Artista: Arcoin

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.