Nell’ambito della vicenda riguardante la condanna in primo grado del sindaco di Adrano a tre anni e dieci mesi per bancarotta, la deputata del M5S all’Ars Lidia Adorno ha scelto di sostenere la riflessione del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle adranita, chiedendo le dimissioni di Fabio Mancuso.

“Sono d’accordo. La prosecuzione del mandato in una situazione così complessa rischia di compromettere la fiducia nelle istituzioni e di ostacolare i processi amministrativi necessari per affrontare le sfide quotidiane della città. Adrano, già gravata da molteplici problemi, merita un’amministrazione che possa lavorare senza ombre e con il pieno supporto della comunità. Quindi – ha dichiarato Lidia Adorno – Condivido in pieno la riflessione del Gruppo Territoriale M5S di Adrano – Al di là delle responsabilità penali, per la cui definizione attenderemo il corso della giustizia, c’è un’altra responsabilità, forse ancora più grande dinanzi alla collettività, ed è quella politica, quella legata all’etica, professionale e personale, la quale impone le dimissioni immediate conseguenti ad una seria riflessione sulla vicenda che lo riguarda nel rispetto della nostra comunità'”.



