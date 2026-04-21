“La CISL FP Messina denuncia con fermezza il grave e persistente atteggiamento antisindacale posto in essere dalla Casa di Cura Cristo Re di Messina, che continua a non rispondere alle reiterate richieste di convocazione per l’avvio della contrattazione collettiva integrativa aziendale. Nonostante le numerose sollecitazioni formali inviate nei mesi scorsi, l’Amministrazione ha infatti omesso qualsiasi riscontro, in violazione delle normative e dei contratti vigenti, sottraendosi al necessario confronto con le organizzazioni sindacali su temi fondamentali per i lavoratori.





Tra le questioni ancora irrisolte la riorganizzazione dell’orario di lavoro, le progressioni economiche orizzontali e verticali e l’applicazione degli istituti contrattuali che richiedono informazione, confronto e contrattazione con le OO.SS. La CISL FP ha pertanto formalmente diffidato la struttura sanitaria ad avviare le procedure di contrattazione entro 7 giorni dal ricevimento della diffida. In caso contrario, il sindacato procederà senza ulteriore preavviso ad adire l’Autorità Giudiziaria competente per la repressione della condotta antisindacale.





La situazione attuale sta infatti producendo gravi conseguenze per i lavoratori con il mancato riconoscimento di diritti contrattuali, ricadute economiche significative e criticità organizzative sempre più evidenti. Si registrano inoltre casi di demansionamento del personale infermieristico e l’assegnazione di mansioni superiori ad altri profili professionali. La CISL FP ribadisce la propria disponibilità al confronto, ma non esiterà a tutelare i diritti dei lavoratori in tutte le sedi opportune qualora l’Amministrazione continui a sottrarsi alle proprie responsabilità”. Lo dichiara il Segretario Generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.