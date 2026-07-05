Confapi Sicilia, attraverso la Filiera Turismo e Cultura, sostiene il SalinaDocFest – Festival Internazionale del Documentario Narrativo, in una delle più autorevoli manifestazioni italiane dedicate al documentario narrativo e al dialogo tra cultura, società e innovazione, in programma a Salina dall’8 al 12 luglio

L’iniziativa è patrocinata dalla Presidente della Filiera Turismo e Cultura di Confapi, Tiziana Serretta, anche attraverso la “Tiziana Serretta Arte, Cultura e Sociale S.r.l.”, nella convinzione che la cultura rappresenti una leva strategica per lo sviluppo economico, la competitività delle imprese, la valorizzazione dei territori e la crescita del turismo di qualità. Investire nella cultura significa creare valore, occupazione, attrattività e nuove opportunità per le imprese e per le comunità.

Per Confapi Sicilia è motivo di particolare orgoglio il ruolo di Giulia Giuffrè, presidente dell’associazione che organizza il SalinaDocFest e delegata regionale di Confapi Sicilia per la promozione delle Pari Opportunità nelle PMI. Da otto anni guida con passione, competenza e visione la crescita del Festival, contribuendo in maniera determinante al suo consolidamento e al riconoscimento quale appuntamento di rilievo internazionale nel panorama culturale italiano.

Proprio in occasione del SalinaDocFest sarà conferito il riconoscimento nazionale “Donna è Cultura”, promosso dal Gruppo Donne Confapi Nazionale, destinato a donne che si distinguono per il loro impegno nella valorizzazione della cultura, nella promozione dell’occupazione femminile e giovanile e dell’autoimprenditorialità nell’industria culturale e creativa.

«Sotto la Presidenza di Giulia Giuffrè e l’impegno della Presidente regionale Confapi Turismo e Cultura, Tiziana Serretta – dichiara Dhebora Mirabelli, presidente di Confapi Sicilia – il “SalinaDocFest” rappresenta un esempio concreto di come le donne, quando condividono visione, competenze e capacità di fare squadra, possano trasformare un progetto culturale in un motore di crescita per un intero territorio. È un modello che racconta il valore della collaborazione, della leadership femminile e dell’impegno imprenditoriale al servizio della comunità. Come Confapi Sicilia crediamo che le imprese abbiano una responsabilità che va oltre la dimensione economica. Sostenere iniziative come questa significa restituire valore sociale e culturale ai territori, creare opportunità per i giovani, promuovere il talento femminile e contribuire a costruire comunità più forti, attrattive e consapevoli. È questa l’impresa che vogliamo rappresentare: un’impresa che cresce creando sviluppo e lasciando un’eredità positiva per le generazioni future».









Luogo: Piazzetta Bagnasco, MESSINA, MESSINA, SICILIA

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