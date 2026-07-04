Un gesto di coraggio paterno si è trasformato in tragedia questa mattina sul litorale di Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere riuscito a mettere in salvo i suoi due figli gemelli di otto anni, finiti in difficoltà a causa del mare agitato.

La vittima è Gennaro Cagnazzo, originario di Maglie e residente a Sanarica, nel basso Salento.

I due bambini trascinati al largo dalle correnti

L’incidente è avvenuto nei pressi del lido La Castellana, in un tratto di costa caratterizzato da condizioni del mare particolarmente difficili.

I due fratellini, spinti verso il largo dal forte vento, dalle onde e dalle correnti marine, non riuscivano più a rientrare a riva. Accortosi del pericolo, il padre si è tuffato immediatamente per raggiungerli.

Dopo averli raggiunti in acqua, è riuscito a riportarli entrambi in salvo sulla battigia.

Il malore dopo il salvataggio

Una volta concluso il salvataggio, però, il 54enne si è improvvisamente accasciato sulla spiaggia, perdendo conoscenza. Secondo le prime ricostruzioni, a essergli stato fatale potrebbe essere stato il violento sforzo fisico sostenuto per recuperare e riportare a riva i due bambini.

I presenti sono intervenuti immediatamente prestando le prime manovre di soccorso, mentre i due bagnini hanno tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo del personale del 118.

Nonostante i successivi tentativi dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto polizia e Guardia Costiera

Dopo l’allarme sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Otranto e i militari della Guardia Costiera, che hanno effettuato gli accertamenti sull’accaduto.

I due gemelli, entrambi di otto anni, sono stati tratti in salvo e non hanno riportato conseguenze fisiche, ma sono rimasti profondamente sotto choc per quanto accaduto.
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