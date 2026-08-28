Le previsione de IlMeteo.it

L’Italia affronta oggi, venerdì 28 agosto, una giornata segnata da condizioni meteorologiche molto diverse tra Nord e Centro-Sud. Secondo iLMeteo.it, caldo notturno eccezionale, temperature diurne fino a 45°C e forti temporali sulle Alpi caratterizzeranno le prossime ore.

Il primo elemento critico si è già manifestato prima dell’alba. Su gran parte del Sud, lungo le coste del Centro e in Romagna le temperature minime sono rimaste oltre i 25°C, con valori notturni vicini ai 30°C in alcune zone meridionali.

Lorenzo Tedici osserva: “Valori simili ci costringeranno a coniare nuovi termini oltre a “notti tropicali” e “super-tropicali”? Dovremo iniziare a pensare a notti “iper-tropicali” o “ultra-tropicali”, per descrivere questa nuova anomalia climatica completamente fuori scala?”.

Sicilia e Sardegna verso 45°C, Roma a 39°C

Nel corso della giornata il caldo aumenterà ulteriormente. Sicilia e Sardegna potranno raggiungere i 45°C, mentre alcuni modelli matematici non escludono punte estreme di 48°C.

Valori oltre i 40°C sono attesi anche in Calabria, Puglia e Campania. A Roma il termometro potrebbe arrivare fino a 39°C.

Contemporaneamente il Nord dovrà fare i conti con temporali di forte intensità. I fenomeni partiranno dai settori alpini occidentali e si sposteranno verso il Triveneto, con possibili sconfinamenti sulle alte pianure padane a nord del Po.

Tedici afferma: “Questi tre indizi meteo saranno un’altra prova inconfutabile del riscaldamento globale in atto. Dobbiamo pretendere e attuare un cambiamento radicale delle nostre abitudini ed economie oggi stesso, per evitare che giornate estreme come questa diventino la regola del nostro clima futuro, sperando che rappresentino un campanello d’allarme definitivo e non la prima di una lunga serie di anomalie”.

Nel weekend temperature in calo, ma l’estate non finisce

Sabato le massime diminuiranno di 3-4 gradi al Centro-Nord. Il calo raggiungerà il Sud soltanto domenica.

La fase più fresca non dovrebbe, però, chiudere l’estate. Nei primissimi giorni di settembre transiterà una modesta perturbazione atlantica, poi le proiezioni indicate nel comunicato prevedono un nuovo ritorno dell’anticiclone africano.