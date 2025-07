Un’alleanza strategica a supporto delle imprese. Confartigianato Palermo e Casartigiani Palermo al lavoro insieme per rafforzare i servizi per artigiani e piccoli imprenditori. È stato siglato infatti, un accorso tra le due associazioni provinciali, con l’obiettivo di unire le forze per rafforzare le opportunità e i servizi.

Diverse le finalità dell’alleanza. In particolar modo, si lavorerà insieme per la promozione e la valorizzazione dell’artigianato locale; per dare supporto alle imprese associate in ambito normativo, fiscale e gestionale; per la formazione e l’aggiornamento professionale; per la partecipazione congiunta a bandi, fiere ed eventi; per lo scambio di buone pratiche e competenze tecniche.





La collaborazione si realizzerà attraverso la costituzione di un tavolo tecnico congiunto, la redazione di un piano di attività condivise, la condivisione di risorse, spazi e strumenti e la comunicazione reciproca delle iniziative promosse.

«Un’alleanza, quella con Casartigiani – dice il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Claudio Terruso –, ad esclusivo vantaggio delle imprese del territorio. Abbiamo deciso di unire le forze per potere offrire sempre più servizi, integrando le competenze dei nostri uffici con le loro, anche in termini di bandi, credito e opportunità, per dare agli associati di entrambe le realtà una marcia in più».





Maurizio Pucceri, presidente Casartigiani Palermo, rimarca come la propria organizzazione abbia sempre perseguito «l’obiettivo dell’unità dell’artigianato senza per questo mortificare le tradizioni e la storia di ogni singola realtà ma viceversa sinergizzando l’impegno e nell’autonomia trovare la specializzazione. Il patto o meglio l’accordo, che auspichiamo si estenda ad altre realtà della regione Sicilia, è un passo concreto con altre iniziative e strategie che sono in fieri per dare una risposta alla nostra gente e comunque a tutti gli imprenditori adeguata ai tempi».

