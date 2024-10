Vincenzo Coffa è il nuovo presidente regionale di Anaepa, Confartigianato Edilizia. È stato eletto ieri e prende il posto di Matteo Pezzino, che ha guidato la categoria per quattro anni. Nominati anche due vice presidenti, che affiancheranno Coffa nel rilancio di Anaepa Sicilia. Si tratta di Giuseppe La Rosa di Ragusa e di Vincenzo Pafumi Lauretta di Enna, già presidenti dell’Edilizia nei loro territori. Il rinnovo dei vertici è avvenuto nel corso dell’ultimo direttivo di Anaepa, nella sede regionale di Confartigianato Sicilia.

Coffa, 48 anni di Avola, opera nel sistema casa dal 2002 e da più di dieci anni si trova all’interno del mondo Confartigianato. Presidente di Anaepa a Siracusa, prende ora le redini della categoria regionale. “È con grande onore che accetto questo ruolo – ha detto –, abbiamo tante sfide da affrontare, in primis la nuova patente a punti ma anche l’innovazione tecnologica, con i riflettori sempre puntati su competenze e formazione. Il mio obiettivo è quello lavorare in squadra per rafforzare la nostra associazione, migliorare i servizi che offriamo e aggiungerne di nuovi. Voglio essere un punto di riferimento per tutte le imprese edili ma anche un interlocutore con le istituzioni. Anaepa Sicilia sarà sempre sinonimo di eccellenza, di qualità e di professionalità”.

“La federazione regionale – ha detto Daniele La Porta, presidente di Confartigianato Sicilia – augura buon lavoro al nuovo presidente. Voglio sottolineare il senso di responsabilità che comporta questo ruolo, il nostro è anche un dovere istituzionale. Sarà fondamentale, per la crescita di tutta la squadra, il dialogo costante con i presidenti provinciali, con i quali occorre comunicare, essere fattivi e mettere in campo la nostra esperienza di imprenditori al servizio di tutti gli associati”.





