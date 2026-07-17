Le famiglie siciliane spendono ogni anno circa 157 milioni di euro per acquistare gelati, alimentando un comparto che conta 563 laboratori, dei quali 373 sono imprese artigiane, pari al 66,3% del totale, una quota quasi quattro volte superiore alla media nazionale (17,2%). È quanto emerge da un’elaborazione dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Sicilia su dati Istat, Unioncamere-Infocamere e Agenzia delle Entrate.

La fotografia del settore evidenzia il ruolo centrale delle gelaterie artigiane nella valorizzazione delle produzioni locali e della tradizione siciliana. Dietro ogni cono e ogni coppetta si nasconde infatti il lavoro quotidiano di maestri gelatieri che trasformano materie prime del territorio in un prodotto identitario, capace di attrarre residenti e turisti e di generare valore economico per le comunità locali.





Analizzando i dati provincia per provincia, Palermo è il principale mercato regionale con una spesa annua delle famiglie pari a 38 milioni di euro e 126 laboratori di gelateria, di cui 74 artigiani. Seguono Catania, con 35 milioni di euro di consumi e 98 laboratori (62 artigiani), e Messina, che registra 21 milioni di euro di spesa e 103 laboratori, dei quali 74 artigiani, con un’incidenza dell’artigianato che raggiunge il 71,6%.

Nella fascia intermedia si collocano Trapani, con 14 milioni di euro di consumi e 57 laboratori (34 artigiani), Agrigento e Siracusa, entrambe con una spesa annua di 13 milioni di euro. Agrigento conta 51 laboratori, di cui 40 artigiani, e si distingue per un’incidenza dell’artigianato del 78,9%, una delle più elevate della Sicilia. Siracusa, invece, registra 39 laboratori, con 25 imprese artigiane.





Più contenuti i valori di Ragusa, dove la spesa delle famiglie raggiunge 10 milioni di euro e operano 40 laboratori, di cui 28 artigiani (71,3%), di Caltanissetta, con 8 milioni di euro e 27 laboratori (18 artigiani), e di Enna, che con 5 milioni di euro di consumi rappresenta il mercato più piccolo dell’Isola ma anche quello con la più alta vocazione artigiana: oltre otto gelaterie su dieci (81,3%) sono infatti imprese artigiane, la percentuale più alta della Sicilia.

«L’indagine sottolinea – dice il presidente di Confartigianato Sicilia Emanuele Alessandro Virzì – che il gelato artigianale rappresenta una delle espressioni più autentiche del sapere fare siciliano e un settore strategico per l’economia dell’Isola».

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