Bagheria si prepara a ospitare una delle tappe più attese della decima edizione dell’International Street Food, il festival itinerante dedicato al cibo di strada internazionale. Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio, corso Umberto I si trasformerà in un grande villaggio del gusto con specialità provenienti da tutto il mondo. L’ingresso sarà gratuito.

L’iniziativa è organizzata dall’Airs (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) insieme a Confartigianato Imprese Palermo, con l’obiettivo di promuovere la cultura dello street food, valorizzando tradizioni gastronomiche, prodotti di qualità e momenti di aggregazione.





Per quattro giorni i visitatori potranno degustare un ricco percorso culinario internazionale con proposte provenienti da Argentina, Messico, India, Thailandia e Grecia, oltre a specialità a base di Black Angus, pulled pork e smash burger. Ampio spazio sarà dedicato anche alle eccellenze della tradizione italiana, dalla pizza napoletana alla pizza fritta, dagli arrosticini abruzzesi alla porchetta di Ariccia, accompagnate da birre artigianali italiane e internazionali e da dolci come il kürtőskalács ungherese e il tiramisù preparato al momento.





Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’Airs, l’International Street Food è diventato negli anni uno degli eventi di riferimento nel panorama nazionale dedicato allo street food. Orofino, noto anche per il docu-reality “Il Trono del Gusto” in onda su Rai 2, ha contribuito a trasformare la manifestazione in un importante strumento di promozione turistica e valorizzazione dei territori che la ospitano.

L’evento rappresenta un’occasione per vivere quattro giornate all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta, confermando Bagheria come punto di riferimento estivo per gli appassionati dello street food e delle tradizioni gastronomiche internazionali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.