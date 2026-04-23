Si è svolto nel Salone del Comando Legione Carabinieri Sicilia a Palermo, l’incontro di prevenzione “Insieme contro le truffe”, organizzato da Confartigianato Palermo e Anap. Un appuntamento dedicato alla sicurezza degli anziani e alla diffusione di strumenti utili per contrastare i raggiri.

L’iniziativa ha richiamato l’attenzione su un fenomeno sempre più diffuso, offrendo ai partecipanti consigli pratici per riconoscere e prevenire le truffe, sia telefoniche che domiciliari. Sono intervenuti Camillo Alessi, presidente Confartigianato Anap, e il capitano Gianluca Verdolino del comando provinciale dei carabinieri di Palermo, che hanno illustrato le principali tecniche utilizzate dai truffatori e le strategie di difesa adottate dalle forze dell’ordine.





L’incontro ha rappresentato anche un momento di confronto diretto con i cittadini, che hanno avuto l’opportunità di porre domande e condividere esperienze, contribuendo a rendere ancora più concreto e partecipato il dibattito.

A seguire, i partecipanti hanno preso parte a un percorso storico e culturale curato dal generale Michele Di Martino, che ha guidato la visita al Museo della Memoria Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’appuntamento ha confermato l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni e cittadini per contrastare efficacemente il fenomeno delle truffe, con particolare attenzione alle fasce più esposte della popolazione.

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