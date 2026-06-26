Sono oltre 25 mila le imprese siciliane chiamate ad adeguarsi alla nuova disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) e il Formulario di Identificazione del Rifiuto (Fir) digitale. Una platea composta da produttori di rifiuti speciali, trasportatori, intermediari e impianti di recupero e smaltimento, mentre la sola area metropolitana di Palermo concentra circa il 35% delle pratiche amministrative e delle richieste di assistenza gestite dalla Sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Dopo l’obbligo di iscrizione al Rentri scattato il 13 febbraio scorso per il terzo scaglione regolamentare, le imprese possono ancora usufruire della fase transitoria che consente l’utilizzo del formulario cartaceo generato dal portale. Una finestra destinata però a chiudersi il 15 settembre 2026, quando il Fir digitale diventerà obbligatorio, rendendo indispensabile una piena conoscenza delle nuove procedure operative.





Per accompagnare le imprese in questa delicata fase di transizione, Confartigianato Imprese Palermo organizza il seminario tecnico “La gestione e la compilazione digitale del FIR: l’obbligatorietà del Rentri dal 15 settembre”, in programma mercoledì primo luglio alle 15 al President Hotel in via Francesco Crispi 230 a Palermo.

L’iniziativa punta a fornire alle aziende gli strumenti necessari per affrontare i nuovi adempimenti, chiarendo il quadro normativo, le prossime scadenze e le modalità operative per la compilazione e la trasmissione del formulario elettronico, con particolare attenzione agli aspetti pratici che interesseranno migliaia di imprese nei prossimi mesi.





Ad aprire i lavori saranno Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Imprese Palermo, Maurizio Morbillo, presidente della Sezione Regionale Sicilia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Cesare Arancio, presidente dell’Albo Gestori Ambientali Sicilia, e Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna. A moderare l’incontro sarà Fabio Pellerito, vicesegretario di Confartigianato Palermo.

La parte tecnica sarà affidata a Giovanni Dolce, esperto Rentri dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che approfondirà il quadro normativo, le scadenze e le funzionalità del Fir digitale e dell’App Rentri. Il seminario proseguirà con una simulazione pratica nell’ambiente demo del sistema, durante la quale saranno illustrate la compilazione del formulario elettronico, la trasmissione dei dati e la gestione delle principali criticità che le imprese possono incontrare durante il trasporto dei rifiuti.

Per partecipare basta registrarsi al link: https://forms.gle/Ema6hYTBzEPQ7qdu5

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