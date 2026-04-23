Nuove opportunità di formazione e lavoro nel settore dell’autotrasporto in Sicilia. Confartigianato Imprese Sicilia, attraverso il Centro di Formazione Regionale Artigianato Siciliano, ente accreditato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha attivato a Palermo i corsi per Gestore dell’Autotrasporto da 74 e 150 ore.

L’iniziativa risponde alla crescente domanda di personale qualificato nel comparto logistico e dei trasporti, offrendo percorsi formativi specifici per chi intende avviare un’impresa o ricoprire ruoli di responsabilità nel settore.





Il corso da 74 ore consente di ottenere l’attestato di idoneità professionale necessario per l’autotrasporto merci conto terzi con veicoli fino a 3,5 tonnellate e per svolgere il ruolo di Gestore dei Trasporti in azienda.

Il corso da 150 ore rappresenta invece la formazione completa per operare senza limitazioni di massa nel trasporto merci. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di frequenza che permette di accedere all’esame ufficiale alla Motorizzazione Civile, indispensabile per conseguire l’idoneità professionale valida anche per mezzi pesanti e per attività di autotrasporto nazionale e internazionale.





Le lezioni si svolgeranno in presenza a Palermo, nella sede Cefres, ini via Emerico Amari 11, e prevedono attività teoriche ed esercitazioni in linea con la normativa vigente. Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 091 611 8915 o mandare una email a cefras@confartigianatosicilia.it .

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