Il quadro normativo e i riferimenti legali

Gli scontrini dei pagamenti effettuati tramite POS non saranno più l’unico strumento per dimostrare una transazione. Una nuova disposizione normativa contenuta nel DL PNRR 19/2026 introduce infatti la possibilità di utilizzare gli estratti conto bancari e la documentazione rilasciata da intermediari finanziari come prova fiscale valida.

Si tratta di una svolta concreta nella digitalizzazione del sistema fiscale italiano, che punta a ridurre la dipendenza dai documenti cartacei e a semplificare gli adempimenti per cittadini e imprese.

Come funzionerà la sostituzione degli scontrini

La norma prevede che gli estratti conto, anche in formato digitale, possano sostituire integralmente le ricevute POS, a condizione che contengano tutte le informazioni essenziali relative alla transazione:

data del pagamento;

importo;

identità del beneficiario.

In presenza di questi elementi, il documento bancario assume pieno valore probatorio, diventando idoneo a dimostrare l’avvenuto pagamento per tutte le operazioni effettuate con strumenti tracciabili, come carte di credito, debito o sistemi digitali.

Il quadro normativo e i riferimenti legali

La novità è inserita nell’articolo 8 del decreto PNRR, attualmente in fase di conversione definitiva in Senato. Il riferimento giuridico si collega anche all’articolo 119 del Testo Unico Bancario, che disciplina la validità delle comunicazioni tra banca e cliente.

Dal punto di vista della conservazione, resta fermo quanto previsto dal Codice Civile articolo 2220: i documenti devono essere conservati per almeno dieci anni.

Nel caso di documenti digitali, non sarà sufficiente salvarli su dispositivi personali. Sarà obbligatorio utilizzare sistemi di conservazione elettronica certificata, in grado di garantire autenticità, integrità e immodificabilità dei file nel tempo.

Perché cambia il sistema fiscale

La misura si inserisce in un processo di digitalizzazione già avviato negli ultimi anni, che ha incluso l’introduzione degli scontrini elettronici e l’invio digitale dei documenti fiscali.

L’obiettivo è eliminare progressivamente la gestione cartacea, ridurre i costi organizzativi e migliorare l’efficienza del sistema.

Per le imprese, soprattutto quelle con un elevato volume di transazioni, la conservazione degli scontrini rappresentava un problema concreto: carta termica soggetta a deterioramento, archiviazione complessa e costi di gestione elevati.

Impatto su consumatori e detrazioni fiscali

Dal punto di vista fiscale, il cambiamento è rilevante. Gli estratti conto diventano prova pienamente valida del pagamento tracciabile, elemento fondamentale per ottenere detrazioni e deduzioni.

La tracciabilità, infatti, è il requisito chiave per il riconoscimento dei benefici fiscali. I dati bancari offrono un livello di affidabilità superiore rispetto agli scontrini cartacei, consentendo una ricostruzione precisa dei flussi di denaro.

Questo riduce anche il rischio di smarrimento dei documenti e semplifica la gestione per i contribuenti.

Controlli più rapidi e sistema più trasparente

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la semplificazione non riduce l’efficacia dei controlli fiscali. Al contrario, li rafforza.

La documentazione bancaria permette verifiche più rapide e accurate, grazie a dati strutturati, difficilmente alterabili e facilmente confrontabili. Questo migliora anche la capacità di contrasto all’evasione.

Un passo verso la piena digitalizzazione

La possibilità di utilizzare gli estratti conto al posto degli scontrini POS rappresenta un passaggio chiave verso un sistema fiscale completamente digitale.

Per cittadini e imprese cambia soprattutto la forma: meno carta, meno burocrazia, maggiore sicurezza e una gestione più efficiente dei documenti.

Il sistema fiscale italiano si allinea così alle modalità di pagamento ormai diffuse, puntando su tracciabilità, trasparenza e semplificazione.