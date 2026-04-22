Cosa c'è da sapere

Il Primo Maggio è festivo e questo sposta tutto. La pensione di maggio 2026 non segue il calendario standard perché il primo giorno del mese è un sabato festivo e il sistema bancario non lavora. Il risultato è che la data di accredito cambia a seconda dello strumento scelto per ricevere l’assegno, con uno scarto che può arrivare a quasi una settimana rispetto a chi si aspettava di trovare i soldi il giorno uno.

Chi riceve la pensione tramite Poste Italiane — su conto corrente postale, libretto di risparmio o Postepay Evolution — vedrà l’accredito a partire da sabato 2 maggio 2026. Chi invece ha scelto l’accredito su un conto corrente bancario dovrà attendere lunedì 4 maggio 2026, primo giorno bancabile utile dopo la festività e il fine settimana.

Non si tratta di un ritardo: è il meccanismo ordinario del calendario INPS, che prevede il pagamento nel primo giorno bancabile del mese. Quando il primo cade di festivo – come accade con il Primo Maggio – lo slittamento è automatico.

Nessun aumento a maggio: perché l’importo è uguale ad aprile

C’è una domanda ricorrente tra i pensionati ogni mese: l’assegno aumenta? Per maggio 2026 la risposta è no, salvo situazioni individuali. La rivalutazione annuale delle pensioni legata all’inflazione è già stata applicata a partire da gennaio 2026. A maggio non ci sono incrementi generalizzati: l’importo sarà uguale a quello di aprile, salvo conguagli fiscali, trattenute o rimborsi che variano da posizione a posizione.

Chi vuole verificare la composizione esatta dell’assegno – importo lordo, trattenute, voci accessorie – può farlo direttamente sul portale INPS consultando il cedolino online, già disponibile per il mese di maggio.

Ritiro in contanti: il limite da tenere a mente

Chi preleva allo sportello delle Poste deve ricordare che il pagamento in contanti è ammesso solo fino a 1.000 euro netti complessivi. Se la pensione supera questa soglia, l’INPS richiede che il beneficiario abbia comunicato un rapporto finanziario valido per l’accredito – un conto corrente, un libretto o una Postepay Evolution – in modo da mantenere il pagamento tracciabile.

Per chi ha già un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution, è possibile prelevare direttamente dai Postamat senza passare dallo sportello fisico. Poste Italiane consiglia di evitare le prime ore del mattino dei giorni di pagamento, preferendo la tarda mattinata o il pomeriggio per ridurre attese e code agli sportelli.

Come consultare il cedolino INPS di maggio 2026

Il cedolino della pensione di maggio è già consultabile online. Il percorso è quello del portale INPS: dalla sezione “Tutti i servizi” si accede al servizio “Cedolino della pensione” con le credenziali digitali, SPID, CIE o altre credenziali abilitate. Il documento mostra l’importo lordo, le trattenute fiscali e tutte le voci che compongono l’assegno del mese.

Chi vuole evitare di cercare il cedolino ogni volta può attivare la ricezione via email dall’area riservata myINPS: in questo modo il documento arriva direttamente in casella senza dover ripetere la procedura di accesso manuale ogni mese.