«Esprimo la più ferma e totale solidarietà di Confartigianato Sicilia a Tommaso Dragotto, ai dipendenti della Sicily by Car e alle loro famiglie, duramente colpiti da una sequenza di gravissimi e intollerabili atti intimidatori».

A dirlo è Emanuele Alessandro Virzì, presidente di Confartigianato Sicilia.





«Dalla sventagliata di kalashnikov in una delle sedi dell’azienda – continua Virzì – fino ai roghi a Carini e in via San Lorenzo a Palermo, siamo di fronte a un’escalation criminale spietata che non attacca solo un’eccellenza imprenditoriale della nostra terra, ma ferisce il diritto stesso di fare impresa in modo libero e onesto. Chi colpisce la Sicily by Car, colpisce il lavoro, lo sviluppo e il futuro di tutta la Sicilia. Tommaso Dragotto ha sempre dimostrato un coraggio esemplare e una determinazione incrollabile nel non piegarsi ai ricatti e alle logiche mafiose. Gli artigiani e le piccole imprese siciliane sono al suo fianco, uniti nel respingere con sdegno ogni tentativo di far ripiombare il nostro territorio nel clima del terrore e del racket».





«Chiediamo – conclude Virzì – alle istituzioni e alle forze dell’ordine, di cui sosteniamo e ringraziamo l’incessante lavoro, un presidio ancora più stringente e risposte straordinarie per garantire la sicurezza di chi rischia in prima persona per creare ricchezza e occupazione in Sicilia. Non lasceremo solo chi denuncia e resiste».

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