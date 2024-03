Nell’ambito del cartellone “Marzo in rosa”, promosso dal Comune di Giarre, assessorato alla Solidarietà sociale, è prevista un’interessante conferenza dal titolo “Mamme e figli, nel tempo e nelle scelte”.

La conferenza, organizzata in sinergia tra l’ I.I.S “Leonardo” e l’ assessorato alla Solidarietà sociale, sarà ospitata all’ interno dell’ aula magna dello stesso istituto, venerdì 22 marzo, dalle 10 alle 12.

Beneficiari dell’incontro, a cura dello psicologo e psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, Musicoterapeuta, Emotusologo, CTU presso il Tribunale di Catania, il dott. Sebi Barbagallo, gli studenti dell’I.I.S “Leonardo” e le mamme interessate, sia interne che esterne allo stesso istituto, che potranno accedervi tramite la compilazione e l’invio di un modello in via telematica, disponibile sul sito dello stesso istituto. Per le mamme esterne all’ istituto, il link è : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezZiBdbsr9INdkn2VXOMCxyhRfbcLL31XO-KY4hKxGB2_KKw/viewform

Il rapporto tra mamma e figlio è uno dei legami affettivi più profondi e allo stesso tempo complessi, perché e quali sono i comportamenti da mettere in atto, saranno i suggerimenti dello specialista che interagirà con i ragazzi e le loro madri presenti.

Giarre 19.03. 24





Luogo: liceo leonardo , veneto , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.