A seguito della seduta del Consiglio Comunale dell’11 luglio 2024, la Consigliera comunale Caterina Meli, membro della terza commissione dedicata alle partecipate del Comune di Palermo, ha annunciato con soddisfazione l’approvazione del contratto di servizio con AMG Energia. “Questo provvedimento rappresenta un significativo passo avanti per lo sviluppo della città, assicurando nuovi investimenti e stabilità occupazionale,” ha dichiarato la consigliera.

Durante la seduta di ieri, Meli ed altri consiglieri hanno presentato il sub-emendamento n. 3 che prevede l’aggiunta di un ultimo comma al capitolo 6.3. dell’allegato A – capitolato “Tecnico Illuminazione Pubblica” e al capitolo 6.3. dell’allegato B – capitolato “tecnico impianti tecnologici”: “Qualora A.M.G. Energia S.P.A. ricorresse a un sub-affidamento a un operatore economico terzo, il ribasso da applicare sarà quello conseguito dalla stessa società nell’ambito della propria procedura di sub-affidamento, previa dimostrazione all’amministrazione delle economie provenienti dal ribasso, che saranno utilizzate dall’amministrazione comunale per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria.”

A seguito di quest’ultimo, Meli ha proposto un integrazione all’o.d.g. ovvero facendo seguito all’approvazione del sub-emendamento n.3 all’emendamento n.16, che invita l’amministrazione comunale a riutilizzare i ribassi d’asta per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti degli edifici scolastici tramite A.M.G. S.P.A.

Inoltre uno degli emendamenti più significativi approvati estende la durata della convenzione tra A.M.G. Energia e il Comune da 6 a 9 anni, con un corrispettivo complessivo di 72 milioni di euro (8 milioni annui). Questa estensione non solo rappresenta un investimento significativo nell’illuminazione pubblica e negli impianti tecnologici, ma rafforza anche la garanzia occupazionale, confermando l’impegno verso i lavoratori e la crescita sostenibile dell’azienda.

“In sinergia con l’amministrazione comunale, gli uffici e la governance di A.M.G., abbiamo lavorato con impegno e dedizione per garantire che questa approvazione rappresenti un chiaro segnale di sviluppo, investimento e stabilità occupazionale per il futuro della nostra comunità,” ha concluso la Consigliera Meli.

Ha inoltre sottolineato che la presenza in aula di Forza Italia è stata determinante per l’approvazione del contratto di servizio, ritenuto legittimo come presentato dall’amministrazione.

Luogo: Piazza Pretoria, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.