Lunedì 27 maggio 2024 alle 16.30, presso l’Aula Sturzo dell’Università di Palermo (Piazza Bologni 8, Palermo) si svolgerà l’evento “Confini, racconti e crude geografie”, un incontro con Ibrahima Lo, autore del libro “Pane e acqua”.

Dialogano con Ibrahima Lo:

Marco Picone, professore ordinario di geografia, Università di Palermo

Lisa Caputo, Stop Border Violence

Bandiougou Diawara, Movimento Right2Be

Introducono e moderano: Ippolita Basile e Rachele Boodhoo, studenti del corso di laurea magistrale Midi – Migrazioni, diritti, integrazione

L’evento, co-organizzato dalle studenti del corso di laurea magistrale Midi (Migrazioni, diritti, integrazione) dell’Università di Palermo, vuole essere una riflessione dialogica e corale sul tema dei confini e delle loro conseguenze sulle vite delle persone.

I confini sono qualcosa di naturale? E qual è il loro rapporto con la geografia? Dipendono da essa, o piuttosto la modificano e ne modulano la “cruda realtà” in maniera discriminatoria su diversi gruppi di persone? Dove sono i confini nel resoconto di un viaggio, del Viaggio? E quali sono queste geografie che non sono solo crude (perché non mediate dalla facilità, velocità e sicurezza di un universale “diritto” a muoversi) ma addirittura crudeli, perché caratterizzate da una violenza – quella appunto dei confini – che nasce in zone del mondo anche molto lontane rispetto a dove opera, diffondendosi e diramandosi a molti chilometri di distanza? Che fine fa, in tutto ciò, il confine teoricamente tracciato dalla narrazione sui diritti umani? E chi può prendersi la responsabilità di provare a (ri)stabilirlo per renderlo veramente esistente?

Queste alcune delle potenziali domande su cui relatori e pubblico si interrogheranno durante l’incontro.

Ingresso libero.

Luogo: Aula Sturzo – Università di Palermo, Piazza Bologni, 8, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.