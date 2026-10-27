Nel cuore istituzionale della Capitale, presso la prestigiosa sede dell’Ara Pacis, si è tenuta la IX Consulta Confederale di Confintesa.

Momento centrale della giornata, l’intervento del Segretario Nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza (Università, Ricerca, Scuola e Formazione), Prof.ssa Roberta Cavasino.



Un intervento lucido, autorevole, senza sconti, che ha letteralmente annichilito la platea comprese le istituzioni e le rappresentanze politiche presenti.

La Prof.ssa Cavasino ha fotografato con spietata chiarezza la condizione del comparto Scuola-Università, rivendicando con forza dignità, tutele e centralità per i lavoratori della conoscenza, in modo particolare per i suoi precari.



Parole che hanno imposto il silenzio, che hanno smascherato ritardi e responsabilità, e che hanno indicato una rotta chiara e non più rinviabile.

Il suo intervento è stato molto apprezzato dalla platea dei presenti. Il segno che il comparto Scuola-Università non solo cresce nei numeri, ma cresce anche in autorevolezza.



Dal palco è intervenuto anche Giovanni Corrao, Vicesegretario Nazionale Confintesa L.C., il suo intervento è stato volto a sottolineare l’importanza che i docenti, a qualsiasi titolo, dovrebbero avere nella vita di una nazione e nel budget del suo bilancio. Ha inoltre sottolineato il senso di servizio che si deve avere all’interno della Confederazione e l’appoggio della propria Federazione alla rielezione del Segretario Generale Confederale uscente di Confintesa, Francesco Prudenzano.

Confintesa L.C. c’è. e si è visto e sentito.

Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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