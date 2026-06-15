Nella giornata del 13/06/2026, si è svolto, presso i locali di Confintesa Palermo e Sicilia, il Congresso Regionale di Confintesa F.P. Sicilia. Alla fine del congresso è stato rieletto a pieni voti il Dr. Giuseppe Monaco.

“Faccio i migliori auguri a Giuseppe per la sua rielezione a Segretario Regionale delle Federazione Confintesa F.P., la nostra collaborazione è sempre stata proficua e sono certo che continuerà ad esserlo, la sua federazione negli anni passati, in Sicilia, è sempre stata prospera ed operativa, sono sicuro che lo continuerà ad essere in questo ulteriore mandato”, così dichiara il Dr. Domenico Amato per la Segreteria Confintesa Palermo e Sicilia.

Al Congresso Regionale erano presenti il Segretario Generale di Confintesa Francesco Prudenzano e il Segretario Nazionale Confintesa F.P. Claudia Ratti, Cristoforo Alvich Segretario Provinciale Confintesa F.P. Palermo.



Nella sua relazione il rieletto Segretario Regionale della Funzione Pubblica della Sicilia, Giuseppe Monaco ha messo in evidenza l’anno difficile e la capacità di andare avanti:

“Vengo da mesi difficili, segnati da una condizione di salute che ha inciso profondamente sulla mia vita quotidiana, sulla voce, sul respiro, sulle energie. Una prova che non mi aspettavo e che mi ha costretto a rallentare, a riorganizzare le giornate, a misurarmi con fragilità che prima forse non conoscevo fino in fondo.



Ma proprio questa esperienza mi ha confermato una cosa: il valore della presenza, della solidarietà, della tutela, della dignità della persona. Valori che non sono parole astratte, ma sono il cuore del sindacato.

In questi anni, come Segretario uscente, ho cercato di svolgere il mio ruolo con serietà, disponibilità e senso di responsabilità. Non sempre tutto è stato facile, ma ogni iniziativa, ogni confronto e ogni battaglia sono stati portati avanti con l’obiettivo di rappresentare al meglio i lavoratori e rafforzare Confintesa FP nel territorio.



Oggi, nonostante le difficoltà personali, confermo il mio impegno. Anzi, lo rinnovo con maggiore consapevolezza. Non ho perso la volontà di esserci, di contribuire, di difendere i diritti dei lavoratori e di costruire una presenza sindacale sempre più credibile, concreta e vicina alle persone”.

Luogo: Segreteria Territoriale Confintesa Palermo e Sicilia, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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