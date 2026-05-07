La Segreteria Nazionale di Confintesa L.C. è lieta di comunicare l’avvenuta nomina della Prof.ssa Roberta Cavasino quale Responsabile Regionale Confintesa L.C. Sicilia.

La Prof.ssa Cavasino vanta una pluriennale esperienza nel comparto Scuola e una consolidata competenza in materia di CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, relazioni sindacali e contenzioso del personale scolastico.



Con la nuova nomina regionale, Confintesa L.C. intende rafforzare la propria presenza sul territorio, garantendo un presidio qualificato e costante a supporto delle istanze del personale docente, ATA e educativo.

Obiettivi del mandato regionale:

• Potenziamento degli sportelli di consulenza su ricostruzioni di carriera, pensioni e contenzioso;

• Interlocuzione diretta con l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Ambiti Territoriali;

• Promozione di iniziative di tutela collettiva su tematiche di rilevanza nazionale, tra cui recupero anno 2013, carta docente precari, e mobilità.

La Segreteria Nazionale Confintesa L.C. esprime alla Prof.ssa Cavasino i migliori auguri di buon lavoro, certa che la Sua professionalità e dedizione rappresenteranno un valore aggiunto per tutti gli iscritti e per l’intera comunità scolastica della Regione Sicilia.

Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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