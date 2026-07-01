Di ieri la notizia della nomina della Dr.ssa Tatiana Agelao come dirigente generale del dipartimento della Pianificazione strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia. La nomina è stata voluta dall’Assessore Marcello Caruso.



“Non posso che essere soddisfatto e fare i migliori auguri per la nomina ricevuta dalla Dr.ssa Agelao, sono sicuro che con lei alla guida il Dipartimento della Pianificazione Strategica non potrà che migliorare; già in passato abbiamo avuto fattive collaborazioni con la Agelao, lei garantirà il pluralismo confederale, cosa che non la vecchia dirigenza non era garantita”, così dichiara il Dr. Domenico Amato Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.

Luogo: Segreteria Regionale Confintesa sanità Sicilia, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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