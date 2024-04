La mattina di sabato 5 aprile, si è celebrato il congresso del Partito ad Agrigento. Presso la sede del Circolo Empedocleo, sito in via Atenea, una nutrita rappresentanza di compagni socialisti ha ascoltato la relazione della classe dirigente uscente, approvandola all’unanimità. Successivamente ha approvato, sempre all’unanimità, la mozione Maraio – Craxi – Oddo – Palillo presentata dal prof. Roberto Polizzi, già responsabile regionale per l’organizzazione. Dopo l’esauriente relazione, che ha toccato quasi tutti i temi principali che caratterizzano il percorso che si intende intraprendere, si è proceduto alla elezione del segretario provinciale.

I membri del comitato dei reggenti Giovanni Palillo, Calogero Vitellaro Zuccarello e Domenico Falzone hanno proposto all’assemblea la candidatura del prof. Roberto Polizzi che è stata approvata all’unanimità. Alla presidenza provinciale è stata proposta la candidatura dell’Avv. Enrico Quattrocchi, eminente avvocato di lunga militanza e tradizione socialista che ha ricevuto, come era prevedibile, i consensi di tutti gli intervenuti che hanno salutato la sua elezione con un fragoroso applauso.

Altro personaggio di rilievo è stato il “padrone di casa”: l’eterno giovane socialista Giovanni Palillo. A dispetto dell’età, il presidente regionale ha dimostrato di avere una mente lucidissima: ha chiamato tutti i compagni per informarli del congresso e per invitarli a partecipare; ha gestito al meglio la fase preparatoria del congresso ed ha avuto la brillante idea di rilasciare degli attestati di appartenenza e perenne legame al partito. Non sono mancati i momenti di commozione legati al ricordo di quei compagni che non sono più tra noi. Il congresso ha avuto uno svolgimento tranquillo ed alla fine si è celebrata la festa dei socialisti agrigentini. Non hanno potuto prendere parte al Congresso sia il segretario nazionale Enzo Maraio, sia l’on. Bobo Craxi che l’on. Nino Oddo perché impegnati, nello stesso momento, in Direzione nazionale a Roma per sancire la partecipazione del PSI al cartello elettorale degli Stati Uniti d’Europa nelle imminenti elezioni europee.









