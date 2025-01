“Siamo orgogliosi e soddisfatti che sia stata scelta Palermo come sede del meeting internazionale “Digital connectivity and Mediterranean: investment opportunities, innovation and sustainable development”. L’amministrazione – spiega il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – sta compiendo grandi sforzi per favorire la realizzazione di spazi in città per l’infrastrutturazione digitale e sta investendo somme importanti per la creazione di un innovation hub ai Cantieri culturali della Zisa.

È importante, dunque, aver attirato l’attenzione della piattaforma dell’Unione Europea Digital for development (D4D), che ha organizzato la due giorni al Marina Convention center, insieme ai Ministeri del Made in Italy e degli Affari esteri, nell’ottica di una città sempre più centrale nel processo di innovazione tecnologica e digitale, e rivolgo il mio ringraziamento al Ministro Urso per la sua presenza”.

