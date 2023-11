Il Conservatorio di Palermo Alessandro Scarlatti ha attivato al suo interno una serie di Seminari e Masters per arricchire il percorso didattico rivolto agli studenti accompagnati dai docenti, interpreti e compositori. Tra questi verrà realizzato il Master annuale di II livello in Musica Contemporanea per Interpreti e Compositori la cui scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è stata prorogata al 15 novembre 2023. Il master nasce dall’esigenza di arricchire il percorso strumentale e compositivo compiuto approfondendo le competenze interpretative e analitiche del repertorio della Musica Contemporanea del secondo Novecento ai giorni nostri. Si articolerà in lezioni frontali, seminari e laboratori strumentali in una ricerca osmotica che vedrà insieme studenti e docenti, interpreti e compositori realizzare progetti musicali. L’EMC collaborerà alla realizzazione di performance e concerti che saranno parte fondamentale dell’attività del master. Una importante opportunità per i giovani che si affacciano al mondo artistico. Lo sviluppo, infatti, e l’approfondimento del repertorio della Musica Contemporanea delineerà figure professionali con adeguate competenze performative come nel repertorio solistico, cameristico della Nuova Musica, in particolare nel rapporto tra musica scritta e improvvisata, tra performance gestuale e teatrale, tra esecuzione e interazione con l’elettronica.

Il Master è rivolto a chi è già in possesso di un Diploma di Conservatorio vecchio ordinamento, di un Diploma Accademico di II livello del Conservatorio, o equipollenti; Laurea Magistrale o specialistica, diploma accademico di II livello conseguito presso altre Istituzioni AFAM; altro titolo di studio conseguito all’estero. Sono altresì ammessi alla procedura di ammissione, con riserva, gli studenti iscritti ai Conservatori che non abbiano ancora conseguito uno dei titoli di accesso sopra indicati purché ne acquisiscano il possesso prima degli esami finali.

Maggiori info sul sito www.conservatoriopalermo.it o ulteriori informazioni inviando una email a: fulvia.ricevuto@conservatoriopalermo.it e fabio.correnti@conservatoriopalermo.it

Luogo: Conservatorio Alessandro Scarlatii

