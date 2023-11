Consiglio comunale Siracusa su dimensionamento scolastico, Melfi, “questa opposizione non ama la città”

di Press Service

10/11/2023

“Questa opposizione non ha a cuore le sorti della città. E lo ha dimostrato adottando un comportamento gravemente irresponsabile”. E’ il duro attacco rivolto dal consigliere comunale Matteo Melfi, capogruppo di “Ho scelto Siracusa”, a quei colleghi che ieri sera hanno abbandonato l’aula, facendo cadere il numero legale sull’importante punto all’ordine del giorno, quello sul dimensionamento scolastico. “L’opposizione è scappata in maniera strumentale – prosegue Melfi – rendendo vana e infruttuosa una seduta molto importante. Si trattava di approvare un atto di indirizzo che dettava linee guida concordate tra tutti i gruppi consiliari che avevano votato all’unanimità nella competente commissione. Il documento, che doveva poi essere recepito dall’amministrazione comunale, era stato condiviso da tutti”.



Melfi non riesce a capacitarsi di come tutto ciò sia potuto accadere. “L’opposizione ha di fatto sconfessato se stessa – aggiunge – perché in commissione erano tutti d’accordo, ma in consiglio comunale poi l’iter non è stato completato a causa di chi ha fatto cadere il numero legale. E’ stata vanificata una seduta di consiglio comunale per i capricci di un’opposizione che ha dimostrato un alto livello di irresponsabilità”.



Matteo Melfi respinge al mittente le accuse relative alla mancata sospensione dei lavori e spiega: “Appena una decina di giorni fa Pd e opposizione bocciarono la stessa richiesta di sospendere i lavori per qualche minuto presentata dal consigliere comunale Sergio Imbrò. Ieri è stato utilizzato lo stesso metro. Pertanto, non c’è stato alcun atto di soverchieria. L’opposizione mediti e faccia il mea culpa”.

