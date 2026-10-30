La comunità studentesca del plesso Tranchina del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo denuncia il clima di violenza e la repressione subita dai propri rappresentanti da parte degli adulti e delle istituzioni scolastiche.

La comunità studentesca del plesso di via Tranchina del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” intende portare all’attenzione pubblica quanto accaduto durante l’ultimo Consiglio di Istituto, durante il quale tre studenti, rappresentanti d’istituto e portavoce della comunità studentesca, sono stati oggetto di urla, minacce e tentativi di intimidazione, durati ore, da parte degli adulti presenti.

In un contesto sociale caratterizzato da una diffusa crisi e da un clima generale di violenza, noi studenti del plesso Tranchina chiediamo di assumere un ruolo attivo per il diritto a un futuro migliore, incontrando tuttavia solo ostacoli, insulti e ostilità da parte di chi avrebbe il compito di guidare la nostra crescita.





Le principali denunce e rivendicazioni:

– Minacce e intimidazioni nei luoghi di rappresentanza: denunciamo con forza l’inaccettabile atteggiamento tenuto durante il Consiglio di Istituto, nel quale tre rappresentanti d’istituto sono stati aggrediti verbalmente e intimiditi per ore da adulti e componenti dell’organo collegiale.

– Repressione e clima di violenza diffusa: evidenziamo come questo episodio si inserisca in un quadro globale e locale segnato dalla violenza, dalle guerre a livello internazionale fino alle politiche repressive e ai “decreti sicurezza” a livello nazionale, dove la dirigenza scolastica e le figure istituzionali assumono sempre più un ruolo da “sceriffi” anziché di ascolto e confronto.

– Criminalizzazione del pensiero critico: respingiamo le accuse che dipingono i giovani come nullafacenti o violenti. Rivendichiamo il diritto e il dovere degli studenti del Galilei di organizzarsi, riflettere, esercitare il pensiero critico e protestare in maniera pacifica e creativa.

«Non siamo disposti ad accettare che la voce degli studenti venga soffocata con la violenza verbale e con l’intimidazione», dichiarano gli studenti. «Mentre attorno a noi cresce il clima di scontro, noi continuiamo a proporre partecipazione, dibattito ed esercizio democratico. Pretendiamo rispetto e un dialogo paritario con la presidenza e le istituzioni scolastiche».

Partecipiamo al corteo di oggi, 30 ottobre.

Luogo: Liceo scientifico galileo galilei succursale , via della ferrovia a san lorenzo , 54, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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