Dramma ad Avegno (Genova)

Era già fuori, al sicuro, ma è tornata dentro casa per salvare i suoi gatti. Una donna di 70 anni è morta ieri sera ad Avegno, sulle alture del levante genovese, nell’incendio della villetta in cui viveva con il marito: mentre era all’interno, secondo una prima ricostruzione, è crollato il tetto, che l’ha intrappolata.

L’incendio in via Posato

Le fiamme sono divampate intorno alle 22.45 in una villetta monofamiliare di via Posato. Secondo le prime informazioni, il fuoco sarebbe partito dal camino e si è esteso rapidamente a tutta l’abitazione. Quando si sono accorti del rogo, i due coniugi sono riusciti a uscire da soli e a mettersi in salvo.

Poco dopo, però, la donna ha deciso di rientrare per portare fuori i gatti. In quel momento il tetto ha ceduto.

I soccorsi dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco:

quelle dei distaccamenti di Chiavari e Rapallo ;

e ; il carro aria;

l’autobotte;

una squadra della Centrale di Genova.

I tentativi di raggiungere e salvare la donna non sono serviti: per lei non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno lavorando per accertare l’esatta dinamica.