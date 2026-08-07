Per una sera l’Abbazia Santa Maria del Bosco, a Contessa Entellina, ha smesso di essere soltanto un monumento storico per trasformarsi in una superficie viva, attraversata da luce, immagini e memoria.

In occasione del Terre Sicane Wine Fest 2026, il Phigital Artist Dario Denso Andrioloprojection mapping site-specifi ha presentato un intervento di projection mapping site-specific concepito esclusivamente per l’architettura dell’Abbazia. Un’opera immersiva costruita attraverso affreschi digitali animati, una composizione sonora originale e un dialogo continuo con la pietra, le geometrie e la storia del luogo.







Lo stupore del pubblico ha accompagnato ogni istante della performance. Centinaia di persone hanno osservato l’architettura trasformarsi davanti ai propri occhi, seguendo con il telefono in mano ogni evoluzione della luce, mentre la facciata dell’Abbazia diventava un organismo narrativo in continua metamorfosi.



L’intervento si inserisce nella ricerca artistica che Dario Denso Andriolo dedica da anni alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso i linguaggi dell’arte digitale contemporanea, con opere che non utilizzano la tecnologia come semplice spettacolo, ma come strumento capace di restituire nuove possibilità di lettura ai luoghi della memoria.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del Terre Sicane Wine Fest, promosso dal Comune di Contessa Entellina e curato da Feedback Srl.

Luogo: Abbazia Santa Maria del Bosco, Abbazia Santa Maria del Bosco, CONTESSA ENTELLINA, PALERMO, SICILIA

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