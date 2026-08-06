La telefonata è arrivata a una zia che vive all’estero. È stata lei, subito dopo, ad allertare il 112.

Da quella chiamata è partito l’intervento dei carabinieri ad Altino, comune in provincia di Chieti, dove nella tarda serata di ieri, mercoledì 5 agosto, è stata uccisa Gilda Di Giuseppe, 89 anni. La donna è stata colpita a martellate nella propria abitazione.

L’arresto del nipote

Il nipote della vittima, Alessandro Carminucci, 25 anni, è stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Si trovava in stato confusionale.

È stato ascoltato dalla procuratrice di Lanciano, Patrizia Foiera. Nella mattinata di oggi è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di omicidio volontario.

Chi è l’arrestato

Il giovane è uno studente universitario fuorisede. Vive e studia a Roma.

Si trovava in Abruzzo per qualche giorno di vacanza estiva, ospite della nonna come faceva abitualmente quando rientrava in paese.

Al momento le ragioni del delitto non sono note.